نائب محافظ القاهرة يتابع إزالة التعديات بمحور الوفاء والأمل

أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة أعمال إزالة تعديات الإشغالات فى مسار محور الوفاء والأمل (شينزو آبى) بمدينة نصر فى المسافة من المنطقة الحرة حتى أول مدخل الهجانة.وأشار نائب محافطة القاهرة في بيان له إلى أنه يبلغ طول المسار 8 كم منهم 2 كم داخل عزبة الهجانة.وأوضح صابر أن تنفيذ المحور يأتي بمعرفة الهيئة الهندسية وجار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، لافتا إلى أن الأعمال تأتي تنفيذا بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.