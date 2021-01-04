محمد أبوهاشم يكتب: خيانة الحياد

شاركتُ فى المؤتمر المحدود الذى أقامته «الإفتاء المصرية» لعرض حصاد عملها فى العام الماضى، ورؤيتها للعام الحالى، ولا أخفى سرًا أننى من المعجبين بالحراك الفاعل الذكى الذى تقوم به مؤسسة الإفتاء المصرية، وللعلم فإننى أقول كلمة «مؤسسة» وأقصدها، فالمؤسسية عمل ونتاج وليست تعبيرات تقال على سبيل المجاملة لتحقيق مكاسب ومطامع شخصية.فى هذا المؤتمر الذى نظمته الإفتاء استمعت، واستمتعت، بكلمات الحضور، ولكن ما أثار حفيظتى لكتابة هذا المقال كلام مفتى مصر، الدكتور شوقى علام، حينما تحدث فى ختام كلمته عن أن كل من تشرّف بالانتساب إلى خدمة هذا الوطن العزيز عليه أن تتحول أقواله وشعاراته ونظرياته إلى أفعال صادقة، ومشروعات علمية وفكرية جادة، وإلى تطبيقات عالمية تشرح وتوضح للعالم بأسره حقيقة ما يجرى على أرض الواقع، ومدى سلامة وعدالة وحقيقة موقف مصر فى حربها ضد الإرهاب.وألتقط طرف الخيط من مفتى مصر للانطلاق إلى حقيقة «الوطنية» وقت الشدائد والتحديات، حيث تتجسد تلك الكلمة سباعية الأحرف إلى مجموعة من المعانى ذات الدلائل الكاشفة عن العطاء والانتماء بعيدًا عن التربحة والادعاء.. والمؤمنون بالوطنية رجال يحملون أرواحهم على أكفهم، يُقْدِمُون عند الفزع، ويُحْجِمُون عند الطمع، لا يعرفون الحياد فى قضايا وطنهم، يواجهون بلا مواربة ولا تردد، منطق إمساك العصا من المنتصف ليس فى قاموس حياتهم، بعيدون عن الوقوف فى المناطق الرمادية أو الضبابية.وإن تعجب فعجب ما نرى ونسمع عن بعض الذين يحرصون على الصمت وقت البيان، ويمتنعون عن المصارحة بالحقائق رغم خطورة الموقف، يبيعون وطنهم ليكونوا من رواد «الترند» على السوشيال ميديا، لاكتساب ثناء الجزيرة وأذنابها، وللأسف يعلمون جيدًا أن الحياد فى هذه الظروف هو وقوف صريح إلى جانب أعداء الوطن ودعم لجماعات التطرف والإرهاب وخيانة كبيرة، ولكنهم مصممون على السير فوق الأحبال، ويأخذون من مخصصات ومقدرات الوطن التى ائتمنهم عليها وسيلة لطعن الوطن من الخلف، ظنًا منهم أنهم قادرون على التخفى أو الهرب بأفعالهم، ويغريهم على السير فى بالهم ثناءات حملة مباخرهم الذين يصفونهم بالاعتدال والسداد الفكرى.إننا فى لحظات فارقة فى تاريخ الوطن نواجه قوى الشر والضلال، ولا نملك خيارًا سوى الانحياز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، ونتصدى بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه وسلامه الاجتماعى، وبيان خطورة الفكر المتطرف على الدين والوطن والمجتمع، وتأكيد أن الإنسان الوطنى الحر الشريف يجب عليه الانحياز إلى جانب وطنه، ولو كلفه ذلك نفسه وروحه ودمه، وأن نوقظ كل «صامت» أو حيادى ونعلمه بأن الدولة لا تُقاد بهوى ولا بالمزاج الشخصى، وأن الحياد مع الخصوم يعنى تمكينهم من مقدرات البلاد والعباد.لا يتطرق إلىّ الكلل أو الملل فى تأكيد أن الساكتين عن قضايانا المصيرية شركاء فى الجرائم التى تحاك ضدنا، وأن صمت المؤثرين من رجالات الدين والسياسة والإعلام خيانة عظمى، فالصمت حين يجب الكلام يعنى أن الوطن بكل مقدراته أرخص عند هؤلاء مما يظنون، فهم يبيعون ولاءهم خارج حدود وطنهم وخارج نسيجهم الفكرى والثقافى.إن كل مواطن جزء من كيان جسد الوطن إذا اشتكى جزء من هذا الجسد تداعى له كامل الجسد بالسهر والحمى.إن الذين يحتمون بحسابات الفيسبوك وتويتر التى يقودها ذباب الإخوان الإلكترونى سيندمون وقت لا ينفع الندم، ولا تحسبنّ قادة الوطن غافلين عما يفعل هؤلاء من جرائم فى حق وطنهم والمؤسسات التى يقومون عليها، وسيأتى يوم يندمون وقت لا ينفع الندم، بعد مرور الوقت وسقوط الأقنعة التى طالما استتروا خلفها، ولن يبقى فى المشهد سوى الذين آمنوا بوطنهم، فكانوا فى الوطنية ظاهرهم مثل باطنهم.عضو مجمع البحوث الإسلامية