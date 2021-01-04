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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:47 م
جريدة الدستور
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم اليوم الإثنين، حيث التقى خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامه لجمهورية السودان تناولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الاقليميه ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ونقل رئيس المخابرات العامة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومجددا التهنئة للسودان قياده وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال ومؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة. 

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