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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لإطلالة جذابة ومختلفة.. أفكار لتنسيق الكارديجان الشتوي (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:40 ص
إيمي أكمل البدراني
إيمي أكمل البدراني
شيماء دهب
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تحتار بعض الفتيات في كيفية تنسيق الملابس الشتوية وخاصة المحجبات، حيث يجب أن تقوم بتنسيق ملابسها حتى تظهر بأفضل إطلالة لها.

إيمي أكمل البدراني
إيمي أكمل البدراني
وتقول الفاشون بلوجر إيمي أكمل البدراني، إن تنسيق ملابس المحجبات لم يكن صعبا بالمقارنة بالماضي، ومن القطع الشتوية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو "الكارديجان"، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.
إيمي أكمل البدراني
إيمي أكمل البدراني
وأضافت لـ"الدستور"، أنه عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان شتوي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.
إيمي أكمل البدراني
إيمي أكمل البدراني
وأضافت، أن الكارديجان سادة من الصوف الخالص يمكن ارتداؤه مع "تي شيرت" مطبوع بالنقوش، كما يمكن ارتدائه مع "الجمبسوت الجينز" للظهور بمظهر مميز ومختلف ومريح أيضًا.
إيمي أكمل البدراني
إيمي أكمل البدراني
وأكدت، أنه بدلًا من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون، كما يمكن ارتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام، ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الشتاء.
وتابعت: "يمكن تنسيق الكارديجان الصوف مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو ارتداء القصير لما له من مظهر مختلف مع فستان أو بنطلون جينز، واختاري اللون الغامق منه".

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.

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