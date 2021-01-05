لإطلالة جذابة ومختلفة.. أفكار لتنسيق الكارديجان الشتوي (صور)





تحتار بعض الفتيات في كيفية تنسيق الملابس الشتوية وخاصة المحجبات، حيث يجب أن تقوم بتنسيق ملابسها حتى تظهر بأفضل إطلالة لها.

إيمي أكمل البدراني

وتقول الفاشون بلوجر إيمي أكمل البدراني، إن تنسيق ملابس المحجبات لم يكن صعبا بالمقارنة بالماضي، ومن القطع الشتوية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو "الكارديجان"، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

إيمي أكمل البدراني

وأضافت لـ"الدستور"، أنه عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان شتوي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

إيمي أكمل البدراني

وأضافت، أن الكارديجان سادة من الصوف الخالص يمكن ارتداؤه مع "تي شيرت" مطبوع بالنقوش، كما يمكن ارتدائه مع "الجمبسوت الجينز" للظهور بمظهر مميز ومختلف ومريح أيضًا.

إيمي أكمل البدراني

وأكدت، أنه بدلًا من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون، كما يمكن ارتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام، ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الشتاء.