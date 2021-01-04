«التعاون الدولي»: مشروعات قطاع الزراعة تحقق أهداف التنمية المستدامة

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن المشروعات المنفذة في قطاع الزراعة تأتي ضمن تعظيم الأثر وتحقيق أهدافنا، وأهداف التنمية المستدامة، فقد أجرت وزارة التعاون الدولي مراجعة شاملة للأهداف الخاصة بالمشروعات لاتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وفيما يلي بعض أهداف التنمية المستدامة التي دعم تحقيقها في مصر:يشكل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء التام على الجوع 1.89% من إجمالي من محفظة التمويل التنموي الجارية للوزارة بـ 17 مشروعًا بقيمة 468 مليون دولار، كما يشكل الهدف الخامس المساواة بين الجنسين 0.32% من محفظة التمويل التنموي الجارية من خلال 13 مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار.علاوة على ذلك يشكل الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 4.2%، من محفظة التمويل التنموي الجارية في 42 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار.