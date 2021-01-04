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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. الشرقية تشهد توزيع 37 شيكًا على الأسر غير القادرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:03 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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تشهد محافظة الشرقية، غدا الثلاثاء، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومحمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، فعالية لتوزيع ٣٧ شيكا بالتعاون مع بنك القاهرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولى في إطار الدور المجتمعي الذي تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة الشرقية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشار شعبان إلى أن الأسر المستفيدة من قرى شنيط الحرابوة وأبوعمران وناطورة وعزبة التل وتليجة مركز كفرصقر، وقريتي أولاد موسى وأبوياسين مركز أبوكبير، وقرى اكوه والمجفف وأبومتنا مركز ديرب نجم، وقريتي بني حسن وتلراك مركز أولاد صقر.

ونوه شعبان بأن الجمعية تخطط في الفترة المقبلة إلى مواصلة مشروعاتها الخيرية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة لتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لغير القادرين.

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