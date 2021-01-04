صحة بنى سويف: نسبة الشفاء من كورونا وصلت 97%

أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، أن نسبة الشفاء من مصابي كورونا بالمحافظة وصلت إلى 97%، وأنه يتم صرف العلاج للحالات المخالطة للمرضى المصابين، وأن جميع مستشفيات المحافظة لا يوجد بها أي مشكلة في الأكسجين أو العلاج اللازم لمرضى كورونا.وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتورة الزهراء العربي مدير إدارة المتوطنة بتعقيم وتطهير الأماكن الحكومية والمستشفيات والقري حفاظا على صحة المواطنين، وتواصل إدارة المتوطنة تعقيم الأماكن الصحية تباعًا للحد من انتشار فيروس كورونا.