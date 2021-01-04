رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تامر مرسى.. القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:49 م
تامر مرسى
تامر مرسى
طباعة

تامر مرسى.. اسم كبير فى عالم الإنتاج، هو مايسترو الدراما المصرية والسينما أيضًا، هذا الرجل الذى حوّل دفة الإنتاج الفنى برؤية طموحة فأعاد لمصر ريادتها الفنية فى الشرق الأوسط.
كل شىء فى مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية يقوده المايسترو تامر مرسى بخطة دقيقة، ترفع شعار: «الجودة الفنية والتقنية قبل كل شىء».
استطاع المايسترو تقديم الفن المصرى فى صورة مشرفة، بل واستطاع مواكبة العمل الفنى للمتطلبات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمكن فى وقت قليل من صياغة وجدان جديد للجمهور المصرى، ووقفت «المتحدة»، بقيادته، صامدة شجاعة حتى لا تنهار صناعة الفن المصرى، وأعادت الفن المصرى للمعادلة مجددًا لينتشر فى كل أنحاء الوطن العربى، ليصد هجمات المسلسلات التركية التى استغلت فراغ الإنتاج المصرى.
هو قبطان سفينة الإنتاج، وصاحب رؤية حقيقية، وامتدت رؤيته لمحاربة الإرهاب الفكرى للجماعات المتطرفة عبر قيادته منصات إعلامية مختلفة، سواء تليفزيونًا أو صحفًا، واستطاعت هذه المنصات أن تواجه بعقولها هذا الإرهاب والسموم التى يتم دفعها بمليارات، وأعطى خصوم الدولة المصرية دروسًا قاسية لن ينسوها طوال عمرهم.
ليس ذلك فقط، بل إن تامر مرسى، بهذا الأداء المبهر تفوق على عمالقة الإنتاج الذين يمتد تاريخهم لعشرات السنوات، لكن مايسترو الدراما فى فترة قليلة تفوق عليهم، إذ بدأ إنتاجه بمسلسل «حق مشروع» فى ٢٠٠٧، وفى أقل من ١٤ عامًا، أصبح رقم واحد، لا ينافسه أحد بعقليته الكبيرة ورؤيته المتطورة يومًا بعد يوم، فحوّل مسار الدراما المصرية ١٨٠ درجة، وغامر بأسماء صغيرة فى التمثيل، لتصبح بعد ذلك نجومًا تتلألأ الآن فى عالم الفن.
لقد ضخ تامر مرسى روحًا جديدة فى الإعلام والدراما والسينما، وهيأ الأجواء لدماء شابة فرضت نفسها فى وقت قليل، وبدلًا ما كانت الدراما تقتصر على شهر رمضان، استطاع أن يروج لها طوال شهور السنة، وليس فى الشهر المبارك فقط، لأنه مايسترو يستحق كل نجاح وإنجاز يحققه.

موضوعات متعلقة

مذكرة تفاهم وبروتوكولا تعاون لدعم تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية