تامر مرسى.. القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب



تامر مرسى.. اسم كبير فى عالم الإنتاج، هو مايسترو الدراما المصرية والسينما أيضًا، هذا الرجل الذى حوّل دفة الإنتاج الفنى برؤية طموحة فأعاد لمصر ريادتها الفنية فى الشرق الأوسط.

كل شىء فى مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية يقوده المايسترو تامر مرسى بخطة دقيقة، ترفع شعار: «الجودة الفنية والتقنية قبل كل شىء».

استطاع المايسترو تقديم الفن المصرى فى صورة مشرفة، بل واستطاع مواكبة العمل الفنى للمتطلبات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمكن فى وقت قليل من صياغة وجدان جديد للجمهور المصرى، ووقفت «المتحدة»، بقيادته، صامدة شجاعة حتى لا تنهار صناعة الفن المصرى، وأعادت الفن المصرى للمعادلة مجددًا لينتشر فى كل أنحاء الوطن العربى، ليصد هجمات المسلسلات التركية التى استغلت فراغ الإنتاج المصرى.

هو قبطان سفينة الإنتاج، وصاحب رؤية حقيقية، وامتدت رؤيته لمحاربة الإرهاب الفكرى للجماعات المتطرفة عبر قيادته منصات إعلامية مختلفة، سواء تليفزيونًا أو صحفًا، واستطاعت هذه المنصات أن تواجه بعقولها هذا الإرهاب والسموم التى يتم دفعها بمليارات، وأعطى خصوم الدولة المصرية دروسًا قاسية لن ينسوها طوال عمرهم.

ليس ذلك فقط، بل إن تامر مرسى، بهذا الأداء المبهر تفوق على عمالقة الإنتاج الذين يمتد تاريخهم لعشرات السنوات، لكن مايسترو الدراما فى فترة قليلة تفوق عليهم، إذ بدأ إنتاجه بمسلسل «حق مشروع» فى ٢٠٠٧، وفى أقل من ١٤ عامًا، أصبح رقم واحد، لا ينافسه أحد بعقليته الكبيرة ورؤيته المتطورة يومًا بعد يوم، فحوّل مسار الدراما المصرية ١٨٠ درجة، وغامر بأسماء صغيرة فى التمثيل، لتصبح بعد ذلك نجومًا تتلألأ الآن فى عالم الفن.

لقد ضخ تامر مرسى روحًا جديدة فى الإعلام والدراما والسينما، وهيأ الأجواء لدماء شابة فرضت نفسها فى وقت قليل، وبدلًا ما كانت الدراما تقتصر على شهر رمضان، استطاع أن يروج لها طوال شهور السنة، وليس فى الشهر المبارك فقط، لأنه مايسترو يستحق كل نجاح وإنجاز يحققه.

