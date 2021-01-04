بصمة «المتحدة».. شركة لكل المصريين

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ اليوم الأول لظهور فيروس «كورونا المستجد»، على تقديم فيديوهات مستمرة للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.على كل المحاور تقريبًا تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، فهى من ناحية تقف، عبر قنواتها وصحفها، فى خط المواجهة الأمامى ضد الإعلام الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا، ومن ناحية أخرى تقود عملية إعادة أمجاد الدراما والسينما المصرية، فضلًا عن اقتحام ميدان «العالم الرقمى» عبر المنصة الفريدة «واتش إت»، هذا إلى جانب دورها المجتمعى الذى ينبع من إيمانها بالمسئولية الاجتماعية.وأحدثت «المتحدة» طفرة واضحة فى الأداء الإعلامى عبر المنصات الصحفية والإعلامية التابعة لها، التى تقود جهود التوعية والتنوير وصد الهجمات الإخوانية ضد مصر، وتكللت هذه الجهود بحزمة الجوائز التى حصدتها «صحف المتحدة»، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.وتشهد الدراما المصرية منذ ظهور «المتحدة» تقدمًا لا ينكره أحد، حيث عادت الدراما المصرية مرة أخرى إلى الصدارة على المستوى العربى، عبر أعمال استطاعت أن تجمع الأسرة المصرية، بل والعربية، أمام الشاشات، وكان خير مثال على ذلك ما حققه مسلسل «الاختيار» فى جزئه الأول من ردود أفعال واسعة تخطت الصعيد المحلى إلى العربى، بل والدولى، وهو ما عملت الشركة على تعميقه عبر تقديم جزء ثانٍ من المسلسل خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.ولم تكتف «المتحدة»، وفق رؤية الأستاذ تامر مرسى والقائمين على الشركة، بنجاحات الموسم الرمضانى الكبيرة، بل عملت على خلق مواسم درامية أخرى شهدت عرض أعمال فذة، خاصة فى الجانب الاجتماعى، ما دفع الأسرة المصرية للعودة إلى الجلوس أمام الشاشات مرة أخرى، وليس أدل على ذلك ما أحدثه مسلسل «إلا أنا» بحكاياته المختلفة، من رد فعل إيجابى طبيعى.هذا إلى جانب أعمال درامية أخرى، مثل «جمال الحريم» و«لؤلؤ» وغيرهما من الأعمال الناجحة التى تحقق نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، ما خلق موسمًا دراميًا لا يقل عن الموسم الرمضانى فى أى شىء.واهتمت «المتحدة» بالدخول فى شراكات مع شركات مختلفة، ولم يفتها أن تهتم بكبار الكُتاب والفنانين، فاحتوت الجميع، فكانت بحق شركة للفن ومن أجل الفن ولصالح أهل الفن.ومع انطلاق السباق على المنصات الرقمية، اختارت «المتحدة» أن تنافس بمنصة «Watch it»، التى استطاعت فى فترة قصيرة أن تصل إلى المقدمة بمعدل اشتراكات كبير، بل وضخم، وأعمال درامية حققت نجاحات كبيرة، وعلى رأسها مسلسل «شديد الخطورة» للنجمين أحمد العوضى وريم مصطفى.وفتحت المنصة الباب للمشتركين لمشاهدة مسلسلات وبرامج ومسرحيات بالمجان وبدون فواصل إعلانية قد تكون مزعجة للبعض.هذا إلى جانب ما تقدمه المنصة من حوافز لتشجيع الجميع على الاشتراك بها، والتمتع بما تقدمه من خدمات.وقد حصلت المنصة على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية والأفلام والمسرحيات وأفضل البرامج التليفزيونية، إضافة إلى حقوق بث مباريات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بجانب ملاحم الدراما المصرية، مثل «رأفت الهجان» و«ليالى الحلمية» و«المال والبنون» و«أرابيسك» وغيرها من «الملاحم».واستحدثت المنصة قسمًا لمتابعة حلقات أفضل البرامج التليفزيونية، مثل «صاحبة السعادة» و«معكم» و«باب رزق» وغير ذلك الكثير، بجانب الأعمال الحصرية، مثل «إسعاف يونس».وخلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل ستقدم «المتحدة للخدمات الإعلامية» باقة من الأعمال الدرامية فى أشكالها المختلفة، مثل مسلسل «الاختيار ٢» و«الملك» عن قصة الملك أحمس، و«هجمة مرتدة» و«موسى» وغير ذلك الكثير من الأعمال.وتعمل «المتحدة» على تقديم محتوى يناسب كل الفئات والأعمار، ويلتزم بتوجهات الدولة المصرية، ويكون عونًا لها، مع تغذية القيم الرفيعة فى المجتمع.ولقد قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نموذجًا فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فمع تعليق الدراسة فى المدارس سخّرت الشركة إمكانياتها لتقديم البرامج التعليمية فى صورة مميزة، من خلال شرح المناهج فى مختلف المواد مع تقديم المراجعات النهائية.ولم يفت المنتج الكبير تامر مرسى أن تكون «المتحدة» جزءًا من حرب الدولة على فيروس كورونا، فكان أن أشرف على خطة شاملة لتقديم محتوى يساعد المصريين على البقاء فى منازلهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه على الشاشة، مع تقديم محتوى توعوى فى أفضل صورة ممكنة عن أسباب الإصابة بالفيروس وطرق الوقاية وغير ذلك الكثير.واهتمت «المتحدة» بالطبع بالجرعة الدينية، إذ قدمت برنامج «لقاء الجمعة» مع الدكتور على جمعة، مع عرض عظات البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك مع إغلاق المساجد والكنائس فى الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.وهذا لا ينفصل عن الدور الإخبارى الكبير الذى تقوم به «المتحدة» عبر القناة الرائدة «إكسترا نيوز»، خاصة بعد عملية تطويرها التى جعلتها فى مصاف القنوات الإخبارية الكبرى، لتكون الذراع المهمة لمصر فى معاركها ضد أعداء الوطن فى الداخل والخارج.ثم إن هناك ذراعًا ترفيهية كبيرة تمثلها مجموعة «DMC» المتخصصة فى هذا الشأن، بالتوازى مع الخدمات الإخبارية التى تقدمها «DMC العامة».لقد باتت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة لكل المصريين بحق، أعادت الأمجاد للإعلام والدراما المصرية، فضلًا عن دورها العظيم فى تطوير صناعة السينما المصرية.