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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

427 إصابة بكورونا في اليونان

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:51 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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أعلنت اليونان اليوم تسجيل 427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 140526 حالة.

وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان انه تم ايضا تسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 5011 حالة.

وأضاف البيان ان تسع حالات من بين الاصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول الى اليونان في حين ان بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد من بينها 164 حالة بمنطقة (أتيكا) التي تضم العاصمة أثينا و64 حالة بمنطقة (ثيسالونيكي) شمال اليونان.

وأوضح ان من بين اجمالي الاصابات 5478 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و42054 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 52.3%.

وأشار الى وجود 407 مصابين بينهم 268 رجلا يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

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