الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!

النيابة العامة بدأت أمس الأول، الأحد، التحقيق فى وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا، فى مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية. ومثلك، بالضبط، ننتظر نتيجة التحقيق، ونتمنى ألا يمر أى إهمال، تقصير، أو فساد، دون عقاب رادع. غير أن ما استوقفنا، هو ذلك الاهتمام المبالغ فيه بالحادث من وسائل الإعلام الأمريكية، البريطانية، الألمانية والفرنسية، بدرجة أكبر بكثير من اهتمامها بحوادث شبيهة، أو أكثر قسوة، وقعت فى واشنطن، لندن، برلين، باريس أو غيرها!الشرارة انطلقت من مقطع فيديو، تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى، مدته ٤٨ ثانية، تظهر فيه غرفة عناية مركزة بالمستشفى، يرقد فيها المرضى على الأسرّة، جمع سرير، والطاقم الطبى منهمك فى عمله ويحاول إنعاش المرضى، باستثناء واحدة تجلس على الأرض، منهارة أو منهكة. بينما نسمع صوت مصور المقطع، وهو يكرر أن كل من فى الغرفة ماتوا و«حسبنا الله ونعم الوكيل»، زاعمًا أن سبب الوفاة هو نقص الأكسجين بالمستشفى.مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أكدت أن وفاة المرضى طبيعية، نتيجة مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا. وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان، إنه تابع الواقعة، وشدد على أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى، وتبين أن عدد الوفيات ٤ فى عناية العزل، أحدهم على جهاز التنفس الصناعى، وأن مستوى الأكسجين ومخزونه كافٍ لطاقة المستشفى وقتها. وأوضح أن الوفيات الأربع كانت بسبب تفاقم الحالات المرضية وليس بسبب نقص الأكسجين أو نفاده، وأكد أن شبكة الأكسجين بالمستشفى واحدة، تغذى أقسام العناية والحضانات، مؤكدًا أنه كان هناك ١٧ طفلًا فى الحضانات، و٣٦ مصابًا بالفيروس فى قسم العزل، ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة بعد تسلم تقرير الصحة للوقوف على كل الملابسات.هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، تناولت الحادث فى تقريرين. وبينما اكتفت «دويتشه فيله» الألمانية و«فرانس ٢٤» الفرنسية بتقرير واحد، تابع الموقع الإلكترونى لقناة «الحرة» الأمريكية الحادث، من مكتبيه فى واشنطن ودبى، ونشر إلى الآن ثلاثة تقارير، كان الثالث تحت عنوان «شهادات تكذب الرواية الرسمية بشأن وفاة مرضى كورونا فى مصر»، وزعم فيه أن تلك الشهادات نشرتها صحف مصرية وصفها بأنها «موالية للحكومة»: جريدة «الوطن»، التى يرأس تحريرها زميلنا العزيز محمود مسلم، وموقع «مدى مصر»، الذى يديره حسام بهجت، فتى الأمريكيين المدلل، و«المصرى اليوم»، المملوكة لصلاح دياب، أمريكى الهوى والبيزنس والهوية!منذ أقل من أسبوعين، تحديدًا فى ١٩ ديسمبر الماضى، لقى عدد من مصابى كورونا فى تركيا، مصرعهم جراء انفجار جهاز الأكسجين بقسم العناية المركزة بمستشفى جامعة «سانكو» فى ولاية غازى عنتاب. وزعمت وكالة أنباء الأناضول أنه تمت السيطرة على الحريق فى وقت وجيز، بفضل تدخل طاقم المستشفى وفرقة الإطفاء التابعة للولاية. وكان لافتًا أن تلك الوكالة، وموقع «الحرة»، و«سى إن إن» ترك، و.... و... وكل الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، المحلية والدولية، التزمت حرفيًا بالبيان الصادر عن وزارة الصحة التركية، كما التزمت، لاحقًا، بنص البيانات التى كشفت فيها الوزارة نفسها عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى تسع ثم إلى عشر. وأضيفت إلى تلك البيانات تصريحات لمكتب حاكم الولاية ووزير الصحة التركى!بين كل الوسائل، التى تناولت ذلك الحادث، انفردت «بى بى سى» بتقرير مرتبك أو عبثى، بدأته بالإشارة إلى مقتل «تسعة أشخاص» بعد الانفجار، ووفاة عاشر أثناء نقله إلى مستشفى آخر. وبعد سطرين أو «كام كلمة»، جاء فى التقرير نفسة «ولم ترد أنباء عن إصابة أى شخص فى الحريق الذى اندلع فى ساعات الصباح الباكر، وتمت السيطرة عليه فى الحال». ولأسباب يعرفها خبراء التهوين أو الغلوشة، ترك تقرير «بى بى سى» تركيا، وانتقل إلى رومانيا، ليشير إلى أنها شهدت فى الشهر السابق، شهر نوفمبر، اندلاع حريق فى مستشفى، أدى إلى مقتل ١٠ مرضى بـ«كوفيد-١٩». ثم انتقل أيضًا إلى منطقة تشيليابنسك فى روسيا، لافتًا إلى أنها قامت، فى أكتوبر، بإجلاء ١٥٠ مريضًا من مستشفى ميدانى، حين وقع انفجار فى مخزن للأكسجين!.. وأخيرًا، نكرر أننا ننتظر، مثلك بالضبط، نتيجة تحقيق النيابة العامة، فى حادث مستشفى الحسينية، ونتمنى ألا يمر أى تقصير، إهمال أو فساد، دون عقاب رادع. أما اهتمام وسائل الإعلام الدولية، المبالغ فيه، بهذا الحادث وبغيره من حوادثنا وأحداثنا، فتفسيره المنطقى الوحيد، لو استبعدنا سوء النية، هو أن أظافر، أو أظفار، المصريين أهم لديها من أرواح الأمريكيين، البريطانيين، الألمان، الفرنسيين أو الأتراك. وهذا ما يسعدنا طبعًا، لكن لا نعتقد أنه يُسعد مواطنى تلك الدول، الذين يدفعون أجور العاملين فى تلك الوسائل من جيوبهم!