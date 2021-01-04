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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الشعوب الديمقراطي»: أسعار 2021 تحكم على الشعب التركي بالجوع

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:56 م
اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي
آية حسني
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أكدت اللجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، اليوم الاثنين، أن عام 2021 بدأ بزيادة كبيرة في الأسعار، لافتة إلى أنها بذلك تحكم على الشعب التركي بالجوع.

وذكر موقع «ميزوبوتاميا»، أن الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، جارو بيلان، أدلى ببيان في مبنى الحزب بمدينة إسطنبول التركية، حول موضوع الزيادات الموقعة في العام الجديد على كل من الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمواد الغذائية.

وقال بيلان في بيانه: «إن المواطنين الذين فقدوا قوتهم وعملهم وقدرتهم الشرائية في الأزمة الاقتصادية مع تفشي الوباء في عام 2020 دخلوا عام 2021 بوابل آخر من الزيادات على الأسعار». مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول من العام الجديد، حدثت زيادة كبيرة في الرسوم والضرائب والعديد من الخدمات الأخرى. وقال «إن حزب العدالة والتنمية يستعيد بهذه الزيادات، أضعاف ما قدمه للشعب».

من جهتها كانت قد أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، عن توقيع زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021، بنسبة 11%.

وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

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