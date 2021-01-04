«وزراء الكويت» يعرب عن تفاؤله بانعقاد القمة الخليجية غدًا

أعرب مجلس وزراء الكويت، مساء اليوم الاثنين، عن ثقته وتفاؤله بانعقاد أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، بمدينة "العُلا" في المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي.وصرح نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي في قصر السيف ظهر اليوم، بأن المجلس أُحیط علمًا بتشكیل الوفد الرسمي لدولة الكویت المرافق لأمیر البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور أعمال الدورة الحادیة والأربعین للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.وأضاف البيان: "إن مجلس الوزراء یتطلع بعین الثقة والتفاؤل إلى ھذا اللقاء الأخوي"، معربًا عن أمله في تكریس وحدة دول مجلس التعاون الخلیجي وتضامنھا ودفع مسیرة المجلس والحفاظ على كیانه، خاصة في ظل التحدیات الخطرة والظروف الاستثنائیة التي تعیشھا المنطقة والعالم وتحقیق الآمال والطموحات المنشودة ویلبي تطلعات شعوبھا.ويتوجه أمير الكويت غدًا إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الخليجية المرتقبة، ویضم الوفد الكويتي كلا من؛ وزیر الخارجیة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وكبار المسؤولین في الدیوان الأمیري ووفد إعلامي وأمني.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.