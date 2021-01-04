رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا: التحقيق في جرائم الحرب يعيق القتال ضد المتمردين

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:20 م
جرائم الحرب يعيق
جرائم الحرب يعيق القتال ضد المتمردين
وكالات
طباعة
أدانت الحكومة النيجيرية، المحكمة الجنائية الدولية لتوصيتها بإجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبتها قوات الأمن النيجيرية.

وقالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الشهر الماضي إن تحقيقا أوليا خلص إلى أن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد" بأن أعضاء جماعة بوكو حرام المتشددة وقوات الأمن من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويجب أن يوافق القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي على طلبها من أجل المضي قدما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين إن المحكمة الجنائية الدولية تتصرف مثل "قوة مقاتلة أخرى" ضد نيجيريا، حيث تضايق باستمرار قواتنا الأمنية وتهددهم بالتحقيق والمحاكمة المحتملة.

وأضاف أن تحركات بنسودا هي "محاولة جامحة لإضعاف معنويات رجال ونساء الأمن لدينا وهم يواجهون هجمات العصابات والإرهابيين.

ويشن متمردو بوكو حرام حملة عنيفة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 لفرض تفسير الحركة للشريعة الإسلامية على أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تاركة الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي قبل عقد من الزمن.

موضوعات متعلقة

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية