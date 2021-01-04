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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب «المصريين»: السيسي جعل مصر في مصاف الدول الكبرى للبيئة النظيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:14 م
حسين أبو العطا،
حسين أبو العطا،
محمد الشريف
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ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة التي بدورها تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، لأنه لا يخفى على أحد أن العالم أجمع يتجه حاليًا لتحديث منظومة الطاقة واستغلال الطاقة النظيفة وتوجه الدولة المصرية إلى ذلك يضعنا على الطريق الصحيح.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم، إن هذه المبادرة خطوة جيدة نحو الصناعة المصرية للسيارات، فضلًا عن أنها تضع مصر على الطريق الصحيح من أجل تطوير منظومة النقل في مصر، موضحًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائمًا على دعم اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية، مشيرًا إلى أن افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة سيسهم بما لا يدع مجالًا للشك وبشكل كبير في منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، ويأتي ذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه المبادرة تُمثل خطوة مهمة جدًا نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، علاوة على جذب استثمارات جديدة سواء في مجال تصنيع السيارات أو مكوناتها، مما يسهم في إنجاز كبير لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، موضحًا أن توفر تمويل لتحويل المركبات لـ"غاز" نجح في إزالة أهم عقبة أمام صاحب المركبة المحولة.

وأوضح أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيوفر العملة الصعبة؛ فضلًا عن تخفيض تكلفة التشغيل للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر أصبحت تمتلك الكثير من حقول الغاز الطبيعي؛ الأمر الذي يمكنها من استخدام الطاقة البديلة بدلا من استيراد المحروقات من الخارج خاصة البنزين، الذي يؤدي بدوره إلى استنزاف العملة الصعبة التي تستخدمها مصر في استيراد السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذا المعرض هو خطوة البداية نحو دعم صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز، مطالبًا الصحافة والإعلام بدعم الدولة في هذه المبادرة وذلك عن طريق توضيح العائد للمواطن والدولة من تحويل السيارة للعمل بالغاز وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المواطن المصري حول تحويل المركبات للعمل بالغاز.

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