ارتفاع أسعار الدواجن 6 جنيهات

أعلن ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتفاع أسعار الدواجن إلى 25 جنيهًا بواقع 6 جنيهات في الكيلوجرام في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ31 جنيهًا.وأشار «الزيني» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنَّ أسعار البيض ثابتة عند 30 جنيهًا للكرتونة.ولفت إلى أنَّ ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة لخروج مربين من السوق لمدة 3 دورات، ما أدى إلى نقص الإنتاج.