مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين وسط القدس المحتلة

هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات فلسطينيين وأغلقوا شارع المصرارة الحيوي وسط مدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، لوكالة أنباء فلسطين الجديدة "وفا"، بأن مستوطنين أغلقوا الشارع المذكور من جانب "بوابة النفق"، وأشعلوا إطارات مطاطية فيه، قبل أن يهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.