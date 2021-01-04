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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
3324 إصابة بفيروس كورونا في اليابان
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:42 م
كورونا في اليابان
ا ش ا
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