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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فقيه دستوري يكشف سيناريوهات عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن وجود عدة سيناريوهات لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والمقرر انعقادها بعد تاريخ 9 يناير الجاري، قائلا: طالما هناك جائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقا للتدابير المتفق عليها عالميا وهو التباعد الجسدي ومن بينهما أيضا عدم التجمعات، إذا هذا الأمر ينطبق على أي تجمع في المطلق، فهذا سوف يعيق عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والمعتاد عليه.

وأكد فوزي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك عدة محددات دستورية يجب الالتزام بها وعدم خلفها وتكون بمثابة ثوابت أساسية وقانونية، وهي ضرورة أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ما يجاوز نصف عدد الأعضاء يكونوا حاضرين بالجلسة، ثانيا قسم اليمين للنواب كافة أمام المجلس.

وتابع: ثالثا هناك ضرورة لإجراء انتخابات في الجلسة لاختيار هيئة المكتب وهم الرئيس والوكيلين.

وأكد فوزي، أن هذه المحددات لابد وأن تتوافر ولذلك يكون الحل الأمثل لذلك هو أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن الآن، ويتم توزيع السادة الأعضاء على القاعة الكبرى وجميع القاعات الخاصة باللجان، بما في ذلك البهو الفرعوني، ويتم ربط هذه القاعات بشاشات كبرى.

وفيما يتعلق بحلف اليمين، اقتراح أن يتم في عدة جلسات وبالتتابع، ويشترط في ذلك أن يحضر جميع النواب جميع الجلسات كشرطا من شروط حلف عضو مجلس النواب أمام المجلس كافة.

وأكد أن هذه الطريقة يتم تطبيقها فيما يتعلق بإجراء انتخابات هيئة المكتب.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن اقتراح عقد الجلسة الافتتاحية بطريقة الفيديو كونفرنس، ليس مستحيلا، ولكن لعدم جاهزية المجلس لوجيستيا يصعب عقدها بنظام "عن بعد" فالمجلس بحاجة إلى معدات وتدريبات مكثفة لعقد جلسة تجمع 600 نائبا مما يجعل هناك مشقة.

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