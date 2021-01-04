استبعاد 4 مديرين لإغلاق مدارسهم قبل المواعيد الرسمية

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، استبعاد مديري مدارس «عمر شاهين الابتدائية» و«البعالوة الثانوية المشتركة» و«أحمد عرابي الابتدائية» و«الشهيد علي رضوان بنات» وذلك لانصرافهم وإغلاق مدارسهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وجرى إحالتهم للتحقيق.ووجَّه «عجلان» الشكر لمديري 7 مدارس أخرى لانضباطهم في العمل، وهي مدارس «أبو مشعل تعليم أساسي- إدارة القصاصين التعليمية» و«القرين الجديدة- تعليم أساسي» و«عبدالمنعم رياض الابتدائية» و«أبوعيادة- تعليم أساسي» و«محمد عبدالدايم شاهين الابتدائية» و«الشهيد عمر الجنايني الإعدادية» و«الثانوية التجارية نظام الـ3 سنوات».