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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس اللبناني ينعى الموسيقار «إلياس الرحباني»

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:32 م
ميشال عون
ميشال عون
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نعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الموسيقار البارز الراحل إلياس الرحباني، واصفا إياه بـ"آخر عمالقة العائلة الرحبانية التي كتبت مع الشقيقين عاصي ومنصور التاريخ قبل أن يحصل، وكانت المدماك الأساسي في بناء مجد لبنان الفني، لحن وروعة وجمال".

وقال الرئيس عون: "كان الصديق الفنان الراحل سيّد المطالع في الشعر كما في اللحن، زاوج بين الروح الشرقية والتقنيات الغربية، فأبدع في الاثنين، وكرّمه الشرق بكباره وتميّز به الغرب بلغاته، فأهداه الجوائز متباهيا بغنى عطاء لا محدود".

وأضاف: "اليوم، لم يغب عنّا بل انتقل من تراب لبنان ليعانق أبدية وطن ما رآه إلا وطن الجمال والحق، وما غنّاه إلا حلما.. ستبقى موسيقى وأغاني الراحل الكبير شاهدة على أن الفن الأصيل وحده ينتصر على الموت على ما كان يردده دائما".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قد نعى في وقت سابق من اليوم إلياس الرحباني، قائلا: "غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الإنتاج الموسيقي الراقي. أحر التعازي لزوجته وأولاده وعموم عائلته ومحبيه".

كما نعى السياسيون والنواب والقوى السياسية اللبنانية في لبنان على اختلافها "الرحباني"، مؤكدين أنه كان أحد كبار المبدعين وعمالقة الفن والموسيقى في لبنان والعالم العربي.

وتوفي الموسيقار والفنان اللبناني البارز إلياس الرحباني في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 83 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

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