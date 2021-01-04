«المالية» تشدد على توريد أرصدة الحسابات الدائنة لباب الإيرادات

أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري الأول في العام الجاري 2021، والذي تضمن التنبيه على الوحدات الحسابية بإضافة الأرصدة بالحسابات الجارية الدائنة وخاصة المبالغ الدائنة تحت التسوية، والتي لم يطلب خلال سنة تعليتها وإيداعها لحساب إيرادات باب ثالث بالموازنة.وشددت المالية على ضرورة أن توافى الإدارة المركزية لحسابات الحكومة والإدارة المركزية للمديريات المالية كل فيما يخصه ببيان ما تم إضافته للإيرادات بشكل شهري ومرفق به صورة إذن التسوية، وإذن الدفع على أن يتم متابعة التوريد الشهري لتلك المبالغ بصفة دورية من قبل الإدارة المركزية للتفتيش المالي وإدارات التفتيش المالي بالمديريات المالية.