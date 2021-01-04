الكويت تنفي شراء طائرات «أباتشي» بـ4 مليارات دولار

وأضاف بيان صحفي صادر، اليوم الإثنين، عن الجيش الكويتي أنه لم يتم شراء صفقة طائرات بقيمة 4 مليارات دولار، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت، أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكويتية قامت بشراء 4 طائرات أباتشي بقيمة 4 مليارات دولار.