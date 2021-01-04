الكويت تنفي شراء طائرات «أباتشي» بـ4 مليارات دولار
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:36 م
وكالاتطباعة
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شراء طائرات أباتشي، مؤكدة أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.
وأضاف بيان صحفي صادر، اليوم الإثنين، عن الجيش الكويتي أنه لم يتم شراء صفقة طائرات بقيمة 4 مليارات دولار، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت، أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكويتية قامت بشراء 4 طائرات أباتشي بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضاف بيان صحفي صادر، اليوم الإثنين، عن الجيش الكويتي أنه لم يتم شراء صفقة طائرات بقيمة 4 مليارات دولار، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت، أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكويتية قامت بشراء 4 طائرات أباتشي بقيمة 4 مليارات دولار.