المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الـ 60 عاما

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الإثنين إنه تعهد بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد مرض كوفيد 19- بحلول نهاية شهر مارس المقبل.وأضاف الرئيس المكسيكي المعروف باسم املو، في إفادته الصباحية اليومية أنه يراجع من هى وكالات الرقابة والهيئات التنظيمية التي ليست هناك اليهم، أو يمكن دمجهم في وكالات أخرى.ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيس المكسيكي قوله إن مراقب الدولة يمكن أن يقوم بمهمة وكالة الشفافية الوطنية،(إ ي إن ايه إي).وذكر أن المكسيك بحاجة إلى تعزيز تدابير التقشف هذا العام.وحتى أمس الأحد سجلت المكسيك 44ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا و126851حالة وفاة، وفقا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.