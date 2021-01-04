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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الـ 60 عاما

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:21 م
أندريس مانويل
أندريس مانويل
وكالات
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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الإثنين إنه تعهد بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد مرض كوفيد 19- بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف الرئيس المكسيكي المعروف باسم املو، في إفادته الصباحية اليومية أنه يراجع من هى وكالات الرقابة والهيئات التنظيمية التي ليست هناك اليهم، أو يمكن دمجهم في وكالات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيس المكسيكي قوله إن مراقب الدولة يمكن أن يقوم بمهمة وكالة الشفافية الوطنية،(إ ي إن ايه إي).

وذكر أن المكسيك بحاجة إلى تعزيز تدابير التقشف هذا العام.

وحتى أمس الأحد سجلت المكسيك 44ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا و126851
حالة وفاة، وفقا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

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