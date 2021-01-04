شاب يرصد معاناة الجيش الأبيض مع كورونا في لوحة فنية

قرر كيرلس جورج الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا أن يجسّد معاناة الأطباء مع فيروس كورونا في لوحة استغرقت نحو شهر ونصف الشهر، تخليدًا للأحداث والبقاء لزمن طويل، بحسب قوله.وقال جورج، لـ"الدستور": "قررت أخلّي المشهد ملامس للواقع، اللوحة فيها جزء من الأمل المفقود في نظرة الطفلة للدكتور، بس في نفس الوقت إيديها متعلقة بيه عشان ينجدها".وتابع "اللوحة بتوضح أيضًا، شحوب وجه الطبيب من كثرة السهر للعناية بالمرضى، وحجم الضغوطات والمعاناة بيكون فيها فريق طاقم التمريض والأطباء لحين ما ربنا يكرمنا ويرفع عننا الوباء والبلاء".