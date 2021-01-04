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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+ يبحث تداعيات كورونا على سوق النفط

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:44 م
أوبك
أوبك
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انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها (أوبك +)، اليوم الإثنين، برئاسة السعودية وروسيا، الذي شهد بحث تداعيات كورونا على سوق النفط، وتولي أنجولا الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك لعام 2021.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته الافتتاحية اليوم، إن المنتجين في أوبك وخارجها سيواصلون التعاون المشترك من أجل التغلب على صدمة السوق النفطية في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأشار الأمير إلى أهمية اللقاحات الجديدة ودورها في إنعاش الطلب على النفط الخام بعدما بدأت عملية التطعيم بنجاح وهو ما يعزز حالة التفاؤل في تعافي الاقتصاد العالمي بالعام الجديد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نائب إن المنتجين في أوبك وخارجها اتفقوا على استمرار الشراكة بكفاءة عالية بعدما واجهت السوق النفطية تحديات واسعة في العام الماضي وانهارت الأسعار على نحو حاد بسبب الجائحة في أبريل الماضي.

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