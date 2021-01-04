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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

407 وفيات و58784 إصابة بكورونا فى بريطانيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:04 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 407 وفيات جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 75431 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أنه جرى تسجيل 58784 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 2713563 إصابة في عموم بريطانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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