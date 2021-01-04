الأنبا باسيليوس يلتقى الشماسين مكاريوس شنودة وميخائيل صبحى

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه التقى صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بالشماس مكاريوس شنودة، والشماس ميخائيل صبحي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يأتي ذلك في إطار اطمئنان نيافته على أحوالهم، وكذلك تبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.