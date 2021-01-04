مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وقال المصدر المقرب من «الإبراشي»



وأكد المصدر أن استقرار الحالة الصحية للإبراشي قربت من موعد خروجه من المستشفى، إلا أن الأطباء لم يعلنوا الموعد النهائي لخروجه من المستشفى، على أن تستقر حالته بشكل كامل.



وقال المصدر المقرب من «الإبراشي» للدستور ، إن حالته الصحية أصبحت أفضل كثيرا وبدا حياته بشكل طبيعي نوعا ما، ويمكث للعلاج المتفق عليه من قبل وزارة الصحة، نافيا بذلك ما تردد من أنباء تفيد سوء حالته الصحية بحسب ما أعلنت بعض الصفح علي السوشيال ميديا.وأكد المصدر أن استقرار الحالة الصحية للإبراشي قربت من موعد خروجه من المستشفى، إلا أن الأطباء لم يعلنوا الموعد النهائي لخروجه من المستشفى، على أن تستقر حالته بشكل كامل.

كشف مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد أنها في تحسن مستمر عقب مرور بضعة أيام على تواجده في مستشفى زايد التخصصي بالشيخ زايد.