اجتماع «كويتى - قطرى» فى الدوحة قبل انعقاد القمة الخليجية غدًا

عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي يزور قطر حاليًا لنقل رسالة شفهية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن العلاقات الثنائیة بين البلدين.ويأتي اجتماع وزيري خارجية قطر والكويت في الدوحة، قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ41، للقمة الخليجية المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية، وسط تصريحات دبلوماسية عن احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة الخليجية مع قطر لإنهاء المقاطعة العربية التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات.ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وفي الخامس من يونيو 2017، أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة «الجزيرة» المملوكة لقطر، والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.وشهد الخلاف الخليجي، المستمر لأكثر من 3 سنوات تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي، عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.