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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

شعبة الأدوات المنزلية: زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أسلوب إدارة خاطئ

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:09 م
فتحي الطحاوي
فتحي الطحاوي
دعاء أبو العزم
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قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك بعض الشركات تتجه إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أو للحفاظ على الربحية وهو الأمر الذي لا يجب اللجوء إليه إلا في آخر المطاف.

وأوضح الطحاوي، أن زيادة الأسعار لتحقيق الربح تؤثر على حركة المنتج وقد تخرجه من المنافسة في السوق وتزيد من مشكلة الشركات والمصانع.

ونصح الطحاوي، الشركات والمصانع بالعمل على تخفيض التكاليف بما لا يؤثر على الجودة من خلال تقليل الهادر ودراسة بدائل المواد الخام واختيار الخامات بعناية.

كما طالب بتطوير أساليب التخزين والنقل لتقليل الهدر في المادة الخام ونصح بزيادة فاعلية العمال عن طريق عمل التدريب اللازم لهم للوصول لحجم إنتاج مثالي.

وأشار إلى أن استخدام نفس الموارد بفاعلية أكثر وكفاءة أعلى ينتج عنه تقليل التكاليف وزيادة الربحية، وينعكس أيضا علي خفض الأسعار، وزيادة معدل دوران المنتجات، مما يحدث رواجا في الأسواق بدل من اللجوء إلى زيادة الأسعار وما يترتب عليه من انخفاض معدل دوران رأس المال وخروج المنتجات من المنافسة وبالتالي مزيد من مزيد من الركود والخسائر.

وأضاف أنه على المصانع والشركات سواء قطاع الأعمال العام أو الشركات الخاصة استخدام أساليب الإدارة الحديثة وتدريب العمال والاهتمام بتنمية مهاراتهم، وذلك سيظهر أثره جليا على الإنتاج.

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