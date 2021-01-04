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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقبال على مكاتب حجز الطيران بعد استئناف الرحلات للسعودية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:33 م
إقبال على مكاتب حجز
إقبال على مكاتب حجز الطيران
رامى حسين
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شهدت مكاتب حجز تذاكر الطيران، الإثنين، سواء مكاتب مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية، إقبالًا من قبل المواطنين المغادرين إلى السعودية؛ لتغير مواعيد حجز تذاكر الطيران الخاصة بهم.

جاء ذلك بعدما أعلنت الداخلية السعودية عن إعادة استئناف حركة الطيران بعد قرار الإغلاق الأخير الذى اتخذته المملكة فى 20 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات الجوية والبرية وغلق كل المنافذ، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا في عدد من الدول، وحتى تتّضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الوباء بعد 3 أشهر على فتح أبوابها للمسافرين إثر فترة إغلاق استمرت نحو 6 أشهر.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن الدخول إلى المملكة لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة فيروس كورونا، اشترطت أن يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).

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