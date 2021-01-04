رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركات جنوب إفريقيا الكبيرة تدرس المساهمة فى تمويل عملية التطعيم ضد كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:51 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
طباعة
قالت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا إنها تدرس بجدية طلبا من الحكومة للمساهمة في تمويل عملية توفير اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار المرض في عرقلة النشاط الاقتصادي لجنوب إفريقيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تتعرض لضغوط متزايدة من جانب النقابات العمالية ومسئولي القطاع الصحي وأحزاب المعارضة بسبب فشلها في عقد أي اتفاق مع شركات الأدوية للحصول على لقاحات كورونا في الوقت الذي بدأت فيه 29 دولة أخرى على الأقل عملية
التطعيم.

ولا تتوقع جنوب إفريقيا بدء الحصول على ما يكفي لتطعيم حوالي 10% من سكانها خلال الربع الثاني من العام الحالي. وستحصل جنوب إفريقيا على هذه الكمية من اللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس التي تستهدف توفير اللقاح للدول الفقيرة في العالم.

وقال مارتن كينجستون، نائب رئيس اتحاد الشركات الجنوب إفريقي، وهو أكبر تجمع للشركات في جنوب إفريقيا، إن الشركات ستدعم بالكامل أي استراتيجية للتطعيم تقودها الحكومة وبخاصة وزارة الصحة والخزانة الوطنية، والتي ستكون استراتيجية شفافة وذات مصداقية، ونزيهة ومحددة بوضوح ومنسقة بشكل مناسب وقابلة للمحاسبة".

من ناحيته قال زويلي مكايز، وزير الصحة في جنوب إفريقيا، إنه يتم التواصل الكامل مع الشركات وبخاصة من خلال اتحاد شركات جنوب إفريقيا، ولذلك ستتضمن ترتيبات التمويل الإجمالي الأنظمة الصحية والشركات والترتيبات الحكومية مع صندوق التضامن لتوفير منصة لجمع الأموال وإدارة عمليات الشراء للقاحات.

موضوعات متعلقة

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية