شركات جنوب إفريقيا الكبيرة تدرس المساهمة فى تمويل عملية التطعيم ضد كورونا

قالت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا إنها تدرس بجدية طلبا من الحكومة للمساهمة في تمويل عملية توفير اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار المرض في عرقلة النشاط الاقتصادي لجنوب إفريقيا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تتعرض لضغوط متزايدة من جانب النقابات العمالية ومسئولي القطاع الصحي وأحزاب المعارضة بسبب فشلها في عقد أي اتفاق مع شركات الأدوية للحصول على لقاحات كورونا في الوقت الذي بدأت فيه 29 دولة أخرى على الأقل عمليةالتطعيم.ولا تتوقع جنوب إفريقيا بدء الحصول على ما يكفي لتطعيم حوالي 10% من سكانها خلال الربع الثاني من العام الحالي. وستحصل جنوب إفريقيا على هذه الكمية من اللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس التي تستهدف توفير اللقاح للدول الفقيرة في العالم.وقال مارتن كينجستون، نائب رئيس اتحاد الشركات الجنوب إفريقي، وهو أكبر تجمع للشركات في جنوب إفريقيا، إن الشركات ستدعم بالكامل أي استراتيجية للتطعيم تقودها الحكومة وبخاصة وزارة الصحة والخزانة الوطنية، والتي ستكون استراتيجية شفافة وذات مصداقية، ونزيهة ومحددة بوضوح ومنسقة بشكل مناسب وقابلة للمحاسبة".من ناحيته قال زويلي مكايز، وزير الصحة في جنوب إفريقيا، إنه يتم التواصل الكامل مع الشركات وبخاصة من خلال اتحاد شركات جنوب إفريقيا، ولذلك ستتضمن ترتيبات التمويل الإجمالي الأنظمة الصحية والشركات والترتيبات الحكومية مع صندوق التضامن لتوفير منصة لجمع الأموال وإدارة عمليات الشراء للقاحات.