رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا: استمرار انخفاض مؤشرات كورونا وتعهدات بتسريع حملات التلقيح

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:47 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
ا ش ا
طباعة
أكدت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الإثنين، استمرار انخفاض مؤشرات وباء "كورونا" خلال فترة الأعياد.

وأحصى المركز الوطني لإدارة الأزمات في تقريره اليومي 57 حالة وفاة و842 إصابة جديدة بالوباء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الأعداد الاجمالية إلى 650 ألفا و11 إصابة و19 ألفًا و701 وفاة.

وتؤكد السلطات أن الانخفاض الملاحظ حاليًا لن يسمح بتخفيف قيود الإغلاق المفروضة على البلاد، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون ممكنًا ما لم تصل معدلات الإصابة اليومية إلى ما دون 800 حالة على مدى أسبوع حسب ما أوردته وكالة أنباء"آكي" الإيطالية.

كما تعهدت السلطات بتسريع عمليات إعطاء اللقاح المضاد لكورونا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتقادات شديدة وُجهت لها بسبب بطء هذه العملية.

موضوعات متعلقة

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية