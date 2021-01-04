ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2604 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3056 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 141 ألفًا و608 أطنان وفي مخازن القطاع الخاص 53 ألفًا و528 طنًا.وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 11 ألفًا و173 طنًا تضمنت 5673 طن يوريا، و1700 طن أسمنت و3800 طن كوارتز، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفًا و100 طن ضمت 12 ألف طن ذرة و3100 طن قمح.