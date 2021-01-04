المستشار عبدالناصر خطاب رئيسًا لمجلس أمناء مدارس المتفوقين

فاز المستشار عبدالناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمنصب رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "stem egypt".يذكر أن "خطاب" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد شغل عددا من المناصب القيادية، من بينها مديرا لإدارة النيابات الإدارية، كما يشغل منصب رئيسا لمجلس إدارة نادي 6 أكتوبر.