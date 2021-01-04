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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تحقق فى إسقاط أذربيجان هليكوبتر فوق أرمينيا باعتباره حادث قتل

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:05 م
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر إن المحققين العسكريين الروس يتعاملون الآن مع إسقاط طائرة هليكوبتر فوق أرمينيا في التاسع من نوفمبر باعتباره حادث "قتل عمد" وهي تهمة أخطر بكثير من تهمة "القتل نتيجة إهمال" السابقة.

وأُسقطت الطائرة الهليكوبتر الروسية، وهي من طراز إم. آي- 24 فوق أرمينيا بالقرب من الحدود مع منطقة تابعة لأذربيجان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها وإصابة ثالث، وذلك قبل ساعات قلائل من التوصل إلى اتفاق سلام توسطت فيه موسكو بشأن منطقة ناغورني قره باغ.

ووقت الحادث كانت قد مرت ستة أسابيع على قتال عنيف دائر بين أذربيجان التي تتلقى دعما سياسيا من تركيا وقوات من عرقية أرمينية بسبب المنطقة الجبلية.

وقال وزير خارجية أذربيحان إن قوات بلاده أسقطت الطائرة دون قصد وقدم اعتذارا لموسكو مبديا الاستعداد لدفع تعويض.

وقالت إنترفاكس، اليوم، نقلا عن مصدر إنه تم منذ البدء فتح قضية تعد محتمل على قواعد الطيران نتج عنه القتل نتيجة إهمال.

ويمكن أن يؤدي تغيير التهمة إلى القتل العمد، مما قد يفضي إلى حكم بالسجن مدى الحياة على من يتحملون المسئولية، إلى تعقيد العلاقات بين موسكو وأذربيجان.

وكان الصراع اختبارا لنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وهو جزء من الاتحاد السوفيتي السابق تعتبره روسيا حيويا للدفاع عن جناحها الجنوبي.

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