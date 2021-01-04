أمير الكويت يبعث رسالة شفهية إلى تميم قبل انطلاق القمة الخليجية

نقل وزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الإثنین، رسالة شفهیة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وتأتي رسالة أمير الكويت إلى أمير قطر، قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ41، للقمة الخليجية المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المهمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.