رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يبعث رسالة شفهية إلى تميم قبل انطلاق القمة الخليجية

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:04 م
الشيخ نواف
الشيخ نواف
نيفين أشرف
طباعة
نقل وزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الإثنین، رسالة شفهیة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى أمير قطر، قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ41، للقمة الخليجية المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المهمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.

ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

خاص.. أول تعليق لـ أروى جودة على «مشهد هاني»

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية