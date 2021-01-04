زيارة رعوية لمطران نيروبي إلى كنيسة لوكيتشار

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إن نيافة المطران مكاريوس مطران نيروبي في كينيا واصل مهمته الإرسالية في توركانا وزار كنيسة القديس نيكولاس بمنطقة لوكيتشار التي تبعد 100 كيلومتر من مدينة لودوار.وأضاف أنطونيو في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك أنه كان في استقبال نيافته كاهن الرعية الأب Linus Echeme وشكر الرب على العمل الرائع والنمو السريع للأرثوذكسية في المنطقة.وتابع: «وقام نيافته بتوزيع المواد الغذائية على أبناء الرعية وأبناء المنطقة فالمنطقة جافة وحارة للغاية، كما قدم الحلوى للأطفال».