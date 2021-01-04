مايا دياب ناعية إلياس الرحبانى: أب ورجل النصائح والإيجابية

نعت مايا دياب الموسيقار إلياس الرحباني، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، عبر حسابها في "تويتر".ونشرت "مايا" صورة للرحباني وعلَّقت عليها: "‏العالم كله اليوم زعل على رحيل إلياس الرحباني المبدع الذي ترك بصماته بكل أرجاء الوطن وصنع موسيقى هذا وطن وأكثر.. إنما أنا أضيف على إبداعك وألحانك شعوري تجاهك كأب وكرجل كان يعطيني كل ما اجتمعت فيه كل الإيجابية والنصائح والضحكة للي ما بتفارق وجك بعمرها".الفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.