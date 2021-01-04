مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة يقفز لمستوى قياسي

سجل مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة مستوى قياسيا مرتفعا عند 1731.69 اليوم الاثنين، مدعوما بصعود اليوان الصيني.وارتفع المؤشر القياسي بما يصل إلى 0.7 بالمئة، وهو أكبر مكسب له ليوم واحد في شهرين، وقفز حوالي 12 بالمئة منذ أن سجل أدنى مستوى له في عدة سنوات في مارس.وصعد اليوان الصيني، الذي يشكل نحو ثلث وزن المؤشر، بنحو واحد في المئة اليوم.