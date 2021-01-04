مطران الغربية يطالب حضور «قداس عيد الغطاس» بإحضار «زجاجة للمياه المقدسة»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنَّ على المشاركين في قداس عيد الغطاس مساء الأربعاء المقبل، إحضار زجاجة معهم لأخذ المياه المقدسة لتبريك منازلهم بأنفسهم، لأنه لن تكون هناك زيارات للمنازل لتبريكها من قِبل كاهن الكنيسة.وأضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» أنَّ الماء المقدس سيكون موجودًا في الكنيسة ويُطلب من الكاهن في أي قداس لمَن لن يتمكن الحضور قداس العيد.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.