شاب يجهز أطعمة لمرضى كورونا: «حبيت أساعد» (صور)

«حبيت أساعد المرضى»، بهذه الكلمات بدأ أحمد البرديسي (29 عامًا) حديثه مع «الدستور» قائلًا إنه بعد تزايد أعداد إصابات كورونا في موجته الثانية فضلت أن يكون لي دور إيجابي لمساعدة أهالينا".أضاف أحمد:"عندما شاهدت أحد أصدقائي من مصابي الفيروس يطلب الطعام من أحد المطاعم، وكان رد فعلهم الرفض بسبب إصابته دفعه ذلك للقيام بتحضير وجبات وتوصيلها لكل مريض دون مقابل".يحكي البرديسي أنه مع تفشي كورونا بين الأهالي وزيادة أعداد المصابين حفزه أكثر لمساعدة المرضى بالوقوف مع كل محتاج حتى لو بوجبة صغيرة:"كل العاملين معي من أصدقائي المقربين وهناك 5 أفراد في المطبخ يحضرون الوجبات، بعدها يعطونها للمتطوعين لتسليمها لمرضى كورونا في منازلهم دون الاحتكاك بهم".أشار إلى أن أكبر عقبة تواجهه زيادة المصابين بشكل كبير وعدم القدرة على تلبية كل هذه الطلبات، مؤكدًا أن ذلك العمل قائم علي التبرعات من الجيران والأهالي، ويقوم المريض بإرسال رسالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم نقوم بإرسال له الوجبات حتى يتم شفائه.وأوضح أنه يقوم بتنويع الوجبات فهناك يوم أرز وخضار ويوم آخر يقدم أسماك ولحوم ومع كل وجبة هناك فواكه:"بحلم أساعد كل مريض وأوصل لكل محتاج طعام، حتى يمن المولى عز وجل علينا بأن ينتهي الوباء في مصرنا الحبيبة".