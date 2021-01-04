«نوفاك» يأمل بأن تتحلى «أوبك+» بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يتحلى منتجو النفط في مجموعة أوبك+ بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج.وفي مستهل قمة لأوبك+ منعقدة عبر الإنترنت، قال نوفاك أيضا إنه يأمل بأن يرى سوق النفط تتعافى هذا العام بفضل التطعيم بلقاحات ضد كوفيد-19، لكنه أضاف أنه ما زال هناك الكثير من الضبابية في سوقالنفط.