تفاصيل قداس 6 يناير بكنيسة القديس جيورجيوس في طنطا

أعلن المركز الإعلامي لمطرانية الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس أنَّ المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها سوف يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس في طنطا يوم الأربعاء 6 يناير 2021 بمناسبة عيد الظهور الإلهي «الغطاس».وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنَّ صلاة السحر الساعة 8 صباحًا بينما القداس الإلهي الساعة 9:30 صباحًا.وفي الموعد نفسه، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا قداس العيد في دير الأنبا بيشوي، بحضور 20 فردًا فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.