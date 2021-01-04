إنجاز 75% من مشروع خفض المياه الجوفية بـ«أبو مينا» الأثرية في الإسكندرية

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن 75% نسبة إنجاز مشروع خفض المياه الجوفية في منطقة أبو مينا العجائبي في برج العرب.جاء ذلك خلال تفقده اليوم الإثنين، منطقة آثار أبو مينا الأثرية ببرج العرب والمسجلة كثراث عالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).واطمأن على أعمال رفع كفاءة مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية رافقه مديري عموم المنطقة الأثرية وجهاز الإشراف الأثري واستشاري المشروع «معهد بحوث المياه الجوفية».