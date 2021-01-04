8 يناير.. تقطيع كعكة Vasilopita في مطرانية الروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إنه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 سيتم صلاة وتقطيع كعكة Vasilopita يوم الجمعة 8 يناير في كنيسة القديس جيورجيوس بمطرانية طنطا وتوابعها.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.