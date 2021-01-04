8 يناير.. تقطيع كعكة Vasilopita في مطرانية الروم
الإثنين 04/يناير/2021 - 08:37 م
جرجس صفوت - مونيكا جرجسطباعة
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إنه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 سيتم صلاة وتقطيع كعكة Vasilopita يوم الجمعة 8 يناير في كنيسة القديس جيورجيوس بمطرانية طنطا وتوابعها.
وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.
وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.