تفاصيل رفض السودان حضور اجتماع اليوم بشأن سد النهضة

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تحفظ السودان على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي كان من المقرر عقده اليوم عبر الفيديو كونفرانس.وأوضحت وزارة الري، أنه استنادا إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، مساء اليوم، ولم يتلق ردًا على طلبه، وبدلًا عن ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة.وأكد السودان أن قراره بالتحفظ جاء تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وجددت الخرطوم تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي إعمالًا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية على أن يلعب الخبراء دورًا أكثر فاعلية في تسهيل التفاوض.واختتمت أمس المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي مع الاتفاق على عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل.