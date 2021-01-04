«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. والقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوبها بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 13الإسكندرية 22 12وادي النطرون 21 12طنطا 22 12شبين الكوم 22 13دمنهور 22 12بلطيم 21 14مطروح 22 10السلوم 20 11سيوة 20 08بورسعيد 22 14دمياط 22 13الزقازيق 22 13المنصورة 22 12الإسماعيلية 23 11السويس 22 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 20 12نخل 20 04نويبع 24 18طابا 22 13كاترين 20 05الطور 24 13شرم الشيخ 26 16الغردقة 24 15مرسى علم 24 15الفيوم 22 08بني سويف 22 08المنيا 23 08أسيوط 23 09سوهاج 24 10قنا 25 10الأقصر 26 10أسوان 27 11إدفو 27 11أبوسمبل 26 11الوادي الجديد 25 05شلاتين 26 17أبو رماد 25 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 18