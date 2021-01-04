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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. والقاهرة 13

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:56 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوبها بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 12
وادي النطرون 21 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 13
دمنهور 22 12
بلطيم 21 14
مطروح 22 10
السلوم 20 11
سيوة 20 08
بورسعيد 22 14
دمياط 22 13
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 12
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 20 12
نخل 20 04
نويبع 24 18
طابا 22 13
كاترين 20 05
الطور 24 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 24 15
الفيوم 22 08
بني سويف 22 08
المنيا 23 08
أسيوط 23 09
سوهاج 24 10
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 27 11
إدفو 27 11
أبوسمبل 26 11
الوادي الجديد 25 05
شلاتين 26 17
أبو رماد 25 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 18

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