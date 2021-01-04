اكتشاف 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المتحور فى النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الإثنين، عن اكتشاف 5 حالات من سلالة جديدة متحورة من فيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" قادمة من الخارج.وقال وزير الصحة النمساوي رودولف إنشوبر في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة أربع منها قادمة من بريطانيا وواحدة من جنوب إفريقيا.وعلقت النمسا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا في الـ22 ديسمبر الماضي وجنوب إفريقيا في الـ30 من الشهر ذاته من أجل منع دخول طفرة الفيروس الجديدة إلى البلاد.وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا" تنتشر في البلاد ولديها صفة انتقال أكبر مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس.